В Иркутске прошел мастер-класс для проектировщиков от компании «Данфосс»

Компания «Данфосс» провела в Иркутске мастер-класс «Проблемы проектирования современных систем отопления, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования». Своими знаниями и опытом с проектировщиками Иркутской области поделился Александр Колубков, вице-президент НП «АВОК». Были рассмотрены современные энергоэффективные технологии для различных систем, особенности их применения и способы адаптации к региональным условиям. Особое внимание было уделено вопросам экономии тепла и холода, сокращения электропотребления. На мастер-классе были проанализированы требования к системам теплоснабжения зданий, в том числе высотным, и оптимальные решения в системах с централизованными источниками. А. Колубков также остановился на возможностях применения тепловых насосов.



Проведенный обзор современных систем отопления высветил преимущества и проблемы при их организации. Были рассмотрены поквартирные и горизонтальные системы отопления: какую выбрать разводку, материалы и оборудование, как производить регулирование и настройку всех элементов. Большой интерес на встрече вызвали вопросы вентиляции и кондиционирования. Прежде всего, обсуждались новые схемные решения. Среди тем естественная и механическая вентиляция, использование рекуперации и регенерации тепла, противодымная защита. Были представлены центральные и автономные системы кондиционирования, перспективы развития в сфере холодоснабжения.



В ходе мастер-класса А. Колубков осуществил обзор действующей нормативной документации и рассказал об основных требованиях к проектным документам, также были даны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.



По материалам пресс-службы «Данфосс»