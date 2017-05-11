ПКТБА представит обновленную линейку испытательного и ремонтного оборудования

Компания ПКТБА примет участие в 18-й Международной специализированной выставке «Металлообработка – 2017», которая пройдет в московском ЦВК «Экспоцентр». На стенде ПКТБА представит комплекс оборудования для испытаний запорной и регулирующей арматуры, станок для шлифования и притирки, решения для автоматизации процессов сварки и наплавки.



Испытательный комплекс, состоящий из вертикального стенда ПКТБА-С-3-500/100, блока протечек (ПКТБА-БР) и обновленной модели пневмогидравлической насосной станции (ПКТБА-ПГС-110П),



позволяет проводить гидравлические и пневматические испытания на прочность, плотность и герметичность запорно-регулирующей арматуры. Для повышения эргономичности процесса испытания в комплектации стенда предусмотрены быстроразъемные соединения и сменные заглушки для испытания арматуры под приварку. Силовая гидравлика зажимного устройства работает от масляной насосной станции, что увеличивает срок службы стенда.



Модернизированный стационарный станок для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей (ПКТБА-СПШ-600-Н) имеет возможность перемещения скорости каретки до 900 мм/мин., что позволяет увеличить показатели производительности процесса ремонта. В усовершенствованной модели станка улучшены условия эксплуатации оборудования с точки зрения эргономики.



Решения для автоматизации и механизации процессов сварки и наплавки будут продемонстрированы на выставке установкой для наплавки деталей трубопроводной арматуры (ПКТБА-УН) и универсальным сварочным вращателем (ПКТБА-ВСУ) до 4000 т.



Напомним, оборудование ПКТБА соответствует российским и международным стандартам API, ASME, ANSI, DIN, ISO и сертифицировано согласно требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования. Система менеджмента качества ПКТБА сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015 органом по сертификации ТЮФ Тюринген (Германия).



По материалам пресс-службы ПКТБА