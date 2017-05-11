ГК «РИМЕРА» представила новинку в номенклатуре оборудования для бурения скважин

Завод «Ижнефтемаш», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, разработал новую модификацию бурового ключа АКБ-4.0-03/05 с системой двойного контроля крутящего момента. Автоматический двухскоростной ключ АКБ-4 используется в составе буровых установок для свинчивания и развинчивания труб в процессе спускоподъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин. Техническая особенность модификации ключа АКБ-4.0-03/05 - наличие гидравлической и электронной систем контроля и ограничения крутящего момента. Благодаря этому визуальный контроль работы оборудования осуществляется по манометру и по электронному табло. Наличие дублирующих систем контроля и ограничения крутящего момента повышает надежность работы бурового ключа.



Электронная система контроля имеет функцию дистанционного управления, а также ведет базу данных и формирует отчеты о работе оборудования с указанием различных параметров: времени, скважины, величины крутящего момента, количества свинчиваний-развинчиваний бурильных труб.



Как отмечает исполнительный директор завода «Ижнефтемаш» Сергей Березин, АКБ-4.0-03/05 – пятая по счету модификация бурового ключа АКБ-4, имеющая значительное конструктивное преимущество над базовой моделью и вследствие этого – хорошие перспективы на рынке. В течение 2017 года «Ижнефтемаш» поставит нефтедобывающим компаниям России порядка 20 ключей этой модификации.



По материалам пресс-службы ГК «РИМЕРА»