Компания REHAU учредила первую профессиональная премию «Монтажник года»

Компания REHAU приглашает сертифицированных специалистов по устройству инженерных систем побороться за премию «Монтажник года», учрежденную в 2017 году для членов клуба REHAU.PRO. Награда присуждается за достижения и значительный вклад в развитие внутренних инженерных систем, сохранение и распространение культуры монтажа, способствующие росту профессионализма участников отрасли, созданию кадрового потенциала, развитию имиджа специалиста в сфере установки коммуникаций.



Подача заявок продлится с 1 мая по 31 июля 2017 года. Принять участие в конкурсе могут сертифицированные монтажники инженерных систем REHAU, работающие на территории России и Республики Беларусь. Для попадания в число номинантов необходимо предоставить информацию о проекте, реализованном с использованием продукции REHAU, продемонстрировать работу всех заявленных систем непосредственно на объекте и ответить на уточняющие вопросы эксперта компании. Каждый проект может претендовать на лидерство в одной или нескольких номинациях:



1. «Чистая вода»;



2. «Радиаторное отопление»;



3. «Системная синергия»;



4. «Напольное отопление»;



5. «Канализация»;



6. «Интеллектуальное решение»;



7. «Экзотика».



Тожественная церемония вручения Первой профессиональной премии в области монтажа инженерных систем REHAU состоится 10 сентября 2017 года. Все лауреаты, помимо признания коллег, заказчиков и руководства REHAU, станут обладателями ценных призов. Подать заявку и получить дополнительную информацию о премии и условиях участия можно на сайте Клуба монтажников.



По материалам журнала «С.О.К»