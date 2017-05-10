Директор краснодарской «Промавтоматика» задолжал работникам почти 8 млн рублей

В Краснодаре генеральный директор ООО НПО «Промавтоматика» подозревается в невыплате заработной платы: за 9 месяцев он задолжал своим восьмерым сотрудникам в общей сложности более 7,5 млн рублей. Возможность выплачивать заработанное вовремя у руководителя была, но деньги он тратил на иные цели. Следователи выясняют все обстоятельства дела, а следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, подозреваемого в частичной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше трех месяцев (ч.1 ст.145.1 УК РФ).



По версии следствия, генеральный директор организации, осуществляющей свою деятельность в сфере выпуска запорно-регулирующей арматуры и комплексного обустройства нефтяных и газовых месторасположений, в период с сентября 2016 года по март 2017 года частично не выплачивал заработную плату 8 подчиненным сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные цели (предоставление займов аффилированным организациям). В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 7 миллионов 500 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, в настоящее время устанавливается точное количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



По материалам портала «Краснодар Медиа»