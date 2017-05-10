Директор краснодарской «Промавтоматика» задолжал работникам почти 8 млн рублей

В Краснодаре генеральный директор ООО НПО «Промавтоматика» подозревается в невыплате заработной платы: за 9 месяцев он задолжал своим восьмерым сотрудникам в общей сложности более 7,5 млн рублей. Возможность выплачивать заработанное вовремя у руководителя была, но деньги он тратил на иные цели. Следователи выясняют все обстоятельства дела, а следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, подозреваемого в частичной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше трех месяцев (ч.1 ст.145.1 УК РФ).
По версии следствия, генеральный директор организации, осуществляющей свою деятельность в сфере выпуска запорно-регулирующей арматуры и комплексного обустройства нефтяных и газовых месторасположений, в период с сентября 2016 года по март 2017 года частично не выплачивал заработную плату 8 подчиненным сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные цели (предоставление займов аффилированным организациям). В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 7 миллионов 500 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, в настоящее время устанавливается точное количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
По материалам портала «Краснодар Медиа»
По версии следствия, генеральный директор организации, осуществляющей свою деятельность в сфере выпуска запорно-регулирующей арматуры и комплексного обустройства нефтяных и газовых месторасположений, в период с сентября 2016 года по март 2017 года частично не выплачивал заработную плату 8 подчиненным сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные цели (предоставление займов аффилированным организациям). В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 7 миллионов 500 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, в настоящее время устанавливается точное количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
По материалам портала «Краснодар Медиа»