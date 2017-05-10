АДЛ наградила победителей конкурса проектов поездкой в Хорватию

Как сообщает пресс-служба компании АДЛ, в период с 24 по 29 апреля состоялась призовая поездка для сотрудников проектных организаций, отделов и мастерских, победивших в конкурсе «АДЛ — в основе успешных проектов 2016». В поездке приняли участие 15 проектировщиков со всей России, а местом отдыха для победителей был выбран край с удивительным ландшафтом и колоритной природой — Хорватия.



В начале поездки участники тура прибыли на материковую часть Хорватии, где посетили исторические памятники и достопримечательности солнечного Загреба, а также близлежащий старинный замок Тракошчан с пейзажным парком и озером. В последующие дни насыщенная культурно-познавательная программа перенеслась в живописную прибрежную зону полуострова Истрия — в долину вина и оливок. Участники смогли полюбоваться уютными курортными городками Поречь и Ровинь, а также побывали в амфитеатре города Пула — одном из немногих сохранившихся с I века н. э. по настоящее время. В заключение программы туристическая группа совершила водную экскурсию на крупнейший хорватский остров с загадочным названием Крк.



Компания АДЛ еще раз благодарит всех участников конкурса за доверие и плодотворную работу, благодаря которой успешно воплощаются в жизнь качественные инженерные проекты, и приглашает принять участие в конкурсе «АДЛ — в основе успешных проектов 2017».



По материалам пресс-службы АДЛ