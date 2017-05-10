«Данфосс» дополнил информацию о холодильной технике в интернет-магазине

Разработчики «Данфосс» расширили возможности электронного магазина Danfoss Online. В дополнение к информации о наличии оборудования для систем хладоснабжения и кондиционирования на складе компании и дистрибьюторов, теперь в системе есть данные по компаниям-партнерам, занимающихся розницей. Новый функционал позволяет потребителям в режиме реального времени быстро найти необходимую продукцию «Данфосс» в своем регионе.



Электронный магазин доступен без предварительной регистрации. В разделе «Покупка» вводится код изделия/список товаров и город, а система сформирует отчет о ближайших поставщиках. Здесь же можно познакомиться с каталогом оборудования, сертификатами и паспортами. Для удобства клиентов в личном кабинете в режиме онлайн предоставляется информация по срокам доставки и ведется учет заказов.



По материалам пресс-службы «Данфосс»