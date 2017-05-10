ГК «Эльф» опубликовала статью о стальных шаровых кранах

На сайте группы компаний «Эльф» появилась статья техотдела ТД «Маршал», посвященная показателям качества стального шарового крана. Как отмечают ее авторы, в последнее время конкуренция на рынке стальных шаровых кранов постоянно возрастает: заводы изготовители расширяют свои номенклатурные линейки, выпускают новую продукцию, а также, к сожалению, растет количество компаний, поставляющих контрафактные и поддельные краны, качество которых влияет на всю трубопроводную систему в целом.



Особенно актуален вопрос контрафакта для отрасли отопления и жилищно-коммунального хозяйства, так как именно в этой сфере шаровые краны используются наиболее активно. Оригинальный шаровой кран от ведущих производителей обладает рядом отличительных особенностей, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе арматуры.



1) Использование качественных материалов в конструкции крана



Этот фактор очень важен для обеспечения долговечности крана, защиты от коррозии, снижения возможности протечек. Основными материалами, применяющимися при изготовлении шаровых кранов, являются: сталь 09Г2С; сталь 20; сталь 12Х18Н10Т. Сталь 12Х18Н10Т, например, это качественная титаносодержащая нержавеющая сталь. Рекомендуется для изготовления запорных органов арматуры. Данный вид стали иногда заменяют более дешевыми «аналогами» — 20Х13, 08Х18Н10. Но для обеспечения требуемого срока службы изделия рекомендуется использовать более коррозионностойкий и высоколегированный вид стали.



2) Прокладочные материалы



Применение качественных уплотнительных материалов обеспечивает герметичность шарового крана и повышает надежность конструкции. Широко используется экологичный материал Gambit, в состав которого включены арамидные волокна и неорганические наполнители.



3) Нанесение защитных покрытий



Кроме выбора надежного материала для шарового крана, важно применение дополнительных защитных антикоррозийных мер: дробеструйная обработка, обезжиривание, пассивация и нанесение самого покрытия. Дробеструйная обработка — это процесс холодной обработки металла, способствующий повышению сопротивления усталостному и коррозийному разрушению. Фосфатирование — процесс, представляющий собой взаимодействие поверхности металла с компонентами фосфатирующего раствора. В результате этого на поверхности образуется химически связанный слой нерастворимых фосфатов. Пассивация — это процесс образования адсорбционных или фазовых слоев, оксидной пленки на поверхности металла, защищающей от появления очагов коррозии. Заключительным этапом может являться нанесение дополнительных видов покрытия, таких как изоляция усиленного типа и весьма усиленного типа.



4) Уплотнения шпиндельного узла



Уделить внимание этим элементам арматуры, как очень важным, следует, если речь идет о разборном типе шарового крана. Ведь разгерметизация уплотнений шпиндельного узла зачастую становится причиной утечек рабочей среды. Конструкция разборного шарового крана позволяет производить замену износившихся уплотнений на местах использования. Иногда для восстановления работоспособности может быть достаточно подтяжки уплотнительных колец. Данная конструкция шпиндельного узла позволяет «вернуть в строй» арматуру в кратчайшие сроки.



5) Маркировка и упаковка готовых изделий



Изделия ведущих заводов-изготовителей всегда можно отличить от некачественных подделок в том числе и по внешнему виду. Маркировка и упаковка шаровых кранов включает в себя: этикетку, набивку на фланце, корпусе крана, информационную наклейку на упаковке. Краны должны быть



упакованы в термоусадочную пленку и транспортироваться на поддонах и паллетах, упакованных в стрейч-пленку.



Разумеется, в предлагаемом материале представлен далеко не полный список особенностей, характеризующих качественный шаровой кран. Но, обращая при покупке внимание на рассмотренные отличительные признаки, можно снизить риск приобретения ненадежной подделки.



По материалам пресс-службы ГК «Эльф»