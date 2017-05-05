«ПромАрм» запустил в производство шиберные задвижки со сквозным ножок

На ООО «ПромАрм» освоено производство шиберных задвижек со сквозным ножом – серия ПА510. Первая партия задвижек DN 400 и 500 мм успешно прошла испытания и подготовлена для отгрузки заказчику.



Как сообщает производитель, данные задвижки имеют двухстороннюю герметичность и предназначены для сред с высокой концентрацией твердых частиц: целлюлозы и древесной массы (пульпы концентрации от 5% до 20%), порошков, золы и высококонцентрированного шлама. Специальная конструкция ножа исключает возможность возникновения отложений на поверхности уплотнения, происходит самоочистка внутренней поверхности. Режущая кромка в форме полумесяца позволяет отсекать потоки высокой плотности.



По материалам пресс-службы «ПромАрм»