Специалисты «Тулаэлектропривод» приняли участие в конференциях нефтехимической и газовой тематики

С 4 по 6 апреля представители ЗАО «Тулаэлектропривод» приняли участие в конференциях «Нефтехимия России и СНГ» и «Монетизация газа России и СНГ». В 2017 году конференция, с участием более чем 300 ключевых игроков отрасли со всего мира, вновь представила цельную картину современного состояния и перспектив развития мировой и региональной нефтехимической промышленности в контексте глобальных экономических и рыночных тенденций. Генеральным партнёром конференции традиционно выступил крупнейший нефтехимический холдинг России Сибур. Кроме этого, в команду партнёров мероприятия вошли крупнейшие международные консультанты – KBR и Pwc.



В рамках мероприятия прошла совмещенная международная конференция «Монетизация газа России и СНГ», которая представила обзор крупных проектов по производству метанола, аммиака и карбамида, а также новейшие технологии химической переработки метано-содержащих природных газов.



35% аудитории в 2017 году – это представители высшего руководства, вице-президенты, директора по производству, стратегическому развитию, капитальному строительству и управлению проектами, главные инженеры и технологи крупнейших нефтегазовых компаний и нефтехимических и газохимических заводов.



На конференцию в 2017 году зарегистрировались более 300 участников, включая представителей таких компаний, как Сибур, Башнефть, Роснефть, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Газпром нефтехим Салават, Саянскхимпласт, Лукойл, SOCAR, Объединенная Химическая Компания, Kazakhstan Petrochemical Industries, Туркменгаз, ЕвроХим, Башкирская Содовая Компания, ГК Титан, КазАзот, Нижнекамскнефтехим, Антипинский НПЗ, Балтийская Газохимическая компания, Балтийский Карбамидный Завод, ЩекинАзот, ЗАО «Тулаэлектропривод», Новатэк, Сургутнефтегаз и многие другие.



По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»