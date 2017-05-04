ПАО «ИФАЗ» в очередной раз отгрузил арматуру на АЭС

Ивано-Франковский арматурный завод активно увеличивает объемы производства, расширяя рынки сбыта своей продукции. Все больше продукции производится для поставки в другие страны; растет доля экспорта для применения на объектах атомной энергетики. В частности, недавно завершилось производство клапанов герметических диаметром 1400 мм по одному из внешнеэкономических контрактов. После успешных приемо-сдаточных испытаний продукции в количестве 8 штук было доставлено заказчику.



По материалам пресс-службы ПАО «ИФАЗ»