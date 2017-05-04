«Данфосс» принял участие в собрании Международной академии холода

В Санкт-Петербурге прошло 24-е общее годичное собрание Международной академии холода (МАХ), объединяющей ведущих ученых и специалистов по холодильной и криогенной технике, кондиционированию воздуха, технологиям хранения продуктов питания и другим направлениям. Члены организации подвели итоги работы и представили отчеты по перспективным разработкам в области теории и практики.



Евгений Сухов, к.т.н., директор отдела «Промышленный холод» ООО «Данфосс», на академических чтениях собрания МАХ выступил с презентацией по перспективам применения природных хладагентов в индустриальном сегменте и рассказал об инновационных технологиях компании. Собравшимся были представлены энергоэффективные решения «Данфосс» и продемонстрирован опыт их применения в различных проектах российского и международного уровня. Членами академии, в частности, также была отмечена роль специалистов компании при внедрении разработок в практические решения и прикладные технологии. Выпускаемое оборудование находит широкое применение при создании различных высокоэффективных систем холодоснабжения и кондиционирования малого и крупного форматов.



В рамках мероприятия Александр Бараненко, профессор, д.т.н., академик, президент МАХ в торжественной обстановке озвучил решение по итогам тайного голосования об избрании новых академиков. Среди выбранных – Евгений Сухов. Поздравляем его со званием академика Международной академии холода!



По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»