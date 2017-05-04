СП «ТермоБрест» ООО приглашает на выставку «Газ.Нефть.Технологии»

СП «ТермоБрест» ООО совместно с официальным дилером ООО «Ермак газ» примет участие в 25й международной юбилейной выставке «Газ. Нефть. Технологии», которая состоится с 23 по 26 мая в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» по адресу г. Уфа, ул. Менделеева, 158.



Посетив стенд белорусского завода, вы сможете наглядно ознакомиться с образцами продукции, получить все необходимые для работы материалы, а также задать интересующие вопросы специалистам СП «ТермоБрест». Номер стенда – №244, зал 3.



По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО