Группа ЧТПЗ станет участником Offshore Technology Conference 2017

Группа ЧТПЗ примет участие в выставке Offshore Technology Conference 2017 в Хьюстоне, США. Выставка OTC проходит ежегодно с 1969 года. Это крупнейшее международное событие, которое имеет мировое значение для развития оффшорных технологий в нефтегазовой отрасли. В 2017 году его участниками станут порядка 80 тысяч человек и 2500 компаний из 110 стран мира.



Компания представит гостям объекты Белой металлургии, высокотехнологичную трубную продукцию нефтяного сортамента и оборудование для механизированной нефтедобычи. Так, на стенде Группы ЧТПЗ демонстрируются новейшие разработки для добычи и транспортировки нефти и газа: насосно-компрессорные и обсадные трубы с резьбовыми соединениями класса «Премиум» производства Первоуральского новотрубного завода, трубы большого диаметра цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода, продукция завода по производству магистрального оборудования «ЭТЕРНО» (совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО).



Компания также презентует проект «Белая скважина», который реализуется предприятиями трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ и предусматривает комплексный подход к нефтедобыче, предполагая подбор, производство и поставку погружного оборудования, а также его сервисное обслуживание.



По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ