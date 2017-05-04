ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» оснастило приводами ООО «Газпромнефть-Ямал»

Предприятие «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществило поставку оборудования собственного производства на ЦПС Новопортовского месторождения, освоение которого ведет ООО «Газпромнефть-Ямал». В целях проведения опытно-промышленных испытаний отгружены электропривод ПЭМ-Б250 во взрывозащищенном исполнении с интеллектуальным блоком КИМ3 и электрический прямоходный механизм МЭПК-6300/50-40 во взрывозащищенном исполнении с интеллектуальным блоком КИМ1. Специалисты предприятия уже завершили на объекте монтаж и подключение оборудования, которое будет эксплуатироваться в сложных технических и климатических условиях Заполярья.



Ранее в ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» проведен технический аудит, по итогам которого было подтверждено, что предприятие имеет техническую возможность производства и поставки электроприводов для нужд ПАО «Газпром нефть».



По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»