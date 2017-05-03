Завод «Трубодеталь» – победитель конкурса социальных достижений

Завод «Трубодеталь» (входит в АО «ОМК») в шестой раз стал победителем областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир», организованного Законодательным собранием Челябинской области. В 2017 году предприятие отмечено в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей».



Организаторы конкурса «Меняющие мир» отметили социальные программы, проведенные предприятием в 2016 году. Это грантовый конкурс «ОМК-Партнерство», в рамках которого завод поддержал реализацию семи социальных проектов силами некоммерческих организаций и пяти проектов волонтеров-сотрудников «Трубодетали»; конкурс проектов по благоустройству поселка Новосинеглазовский; софинансирование реконструкции стадиона в поселке совместно с управлением по физической культуре и спорту г. Челябинска и администрацией Советского района г. Челябинска; благотворительные акции по сбору средств для больных детей и участие в международной акции «Щедрый вторник», а также традиционные мероприятия и праздники, которые завод ежегодно организует для жителей поселка. Всего в прошлом году завод «Трубодеталь» инвестировал в развитие региона присутствия почти 10 млн рублей.



«Наш завод заинтересован в поддержке социальных инициатив, и мы, в первую очередь, делаем ставку на объединение усилий бизнеса, власти и общества. Поскольку многие наши программы носят грантовый и проектный характер, в их реализации участвует несколько сторон, считаю, что победа в конкурсе – это совместное достижение вместе с жителями Новосинеглазовского, нашими волонтерами, представителями некоммерческого сектора», – отметил управляющий директор «Трубодетали» Дмитрий Марков.



По материалам пресс-службы ОМК