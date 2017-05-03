НПФ «Раско» получила сертификаты на ПД-Р

Пресс-служба научно-производственной фирмы «Раско» информирует о получении декларации соответствия преобразователя избыточного давления ПД-Р требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромонтажная совместимость технических средств».



Преобразователи давления ПД-Р разработаны ООО «НПФ «РАСКО» и ОАО «Саранский приборостроительный завод» специально для работы на объектах ЖКХ, с целью контроля параметров горячей, холодной воды и теплоносителя, в т.ч. в составе теплосчетчиков, а также для работы в составе насосных станций, укомплектованных частотными преобразователями. Стабильный рост продаж ПД-Р подтверждает востребованность рынка в данном приборе.



Преимущества преобразователя давления ПД‒Р:



‒ Многолетний опыт эксплуатации (с начала серийного выпуска в 2009 г. произведено более 50 тыс.приборов) подтверждает высокое качество преобразователей ПД-Р; ‒ Межповерочный интервал 4 года; ‒ Класс точности 0,5; ‒ Повышенная устойчивость к внешним воздействиям и перегрузкам; ‒ Минимальная масса и габариты.



По материалам пресс-службы НПФ «Раско»