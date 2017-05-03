Во Владивостоке пройдет 2-й международный Восточный нефтегазовый форум и выставка

АО «Транснефть-Прикамье» проводит работы по реконструкции систем автоматизации нефтеперекачивающих станций (НПС) и систем телемеханизации линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Сургут-Полоцк и Холмогоры-Клин, расположенных в Пермском крае, Республике Удмуртия и Республике Татарстан. Решение о реконструкции принято в связи с моральным и физическим износом оборудования, в целях обеспечения надежной работы средств автоматизации и телемеханизации объектов нефтепроводного транспорта.



В рамках реконструкции в первом квартале 2017 года уже были завершены работы и введены в эксплуатацию две системы автоматизации: автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) НПС «Калекино-3» и автоматизированная система управления пожаротушением (АСУПТ) НПС «Калейкино». Во втором квартале 2017 года началась реконструкция АСУТП НПС «Пермь-2», ввод в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2017 года.



Проводятся общестроительные работы в рамках реконструкции системы телемеханизации МН Сургут-Полоцк и Холмогоры-Клин. В настоящее время выполняется монтаж кабельной продукции, организовано устройство семи фундаментов под новые блок-контейнеры пункта контроля управления (ПКУ). Кроме того, изготовлены новые шкафы телемеханики, а также манометрические сборки для замены старых в существующих колодцах отбора давления для всего



линейного участка МН Сургут-Полоцк и Холмогоры-Клин от ЛПДС «Пермь» до ЛПДС «Лазарево». Плановые сроки завершения работ - также четвертый квартал 2017 года.



Работы выполняются в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть-Прикамье». Реконструкция позволит повысить надежность средств автоматизации, телемеханизации объектов нефтепроводного транспорта с применением современных средств микропроцессорной техники и специального программного обеспечения автоматизированных систем управления производственными процессами (АСУТП) в соответствии с действующими нормативными документами ПАО «Транснефть».



По материалам пресс-службы ПАО «ТранснефВ рамках подготовки ко II международному Восточному нефтегазовому форуму, который состоится в июле во Владивостоке, организатор мероприятия – компания «Восток Капитал», подготовила отчет по результатам исследования проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Форум проходит в тесном сотрудничестве с органами власти Иркутской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев, а также Республики Саха (Якутия).



2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации Восточной газовой программы, технологическим вопросам разработки газовых месторождений в Иркутской области и в Республике Саха (Якутия), оффшорным проектам геологоразведки и добычи, мегапроекту «Сила Сибири», строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации регионов.



Программа форума посвящена как стратегическим, так и практическим вопросам, в том числе:



‒ создание центров нефте- и газодобычи и единой системы транспортировки и хранения газа;



‒ развитие нефтегазоперерабатывающего и нефтегазохимического производства, в том числе мощности по производству гелия;



‒ газификация регионов и удаленных населенных пунктов;



‒ возможности для инвесторов и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона;



‒ возможности экспорта сырья и продуктов с добавленной стоимостью на рынки АТР;



‒ наилучшие доступные отечественные и зарубежные технологии и оборудование для нефтегазохимической отрасли — активизация практического применения.



Среди докладчиков и почетных гостей 2016 года: Андрей Панов, министр промышленности, Республика Саха (Якутия); Владимир Кроха, генеральный директор, «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»; Анатолий Ким, генеральный директор, «Газэнергосеть гелий»; Иван Меньшиков, генеральный директор, «Ростнефтегаз»; Тинцзюнь Чжу, президент совета директоров, инвестиционная компания «Ляонин Ван Ю Хэ».



Ключевые темы программы Форума:



1) Стратегии Правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Какие меры по повышению инвестиционной привлекательности региона планируются? Дальневосточные ТОРы



2) Возможности для инвесторов и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона. Какие направления развития сектора обладают наибольшим экспортным потенциалом в странах АТР?



3) Новое! Перспективные проекты нефтегазодобычи: Иркутский и Якутский центры газодобычи, Ванкорский нефтегазовый рынок, Чонский проект, Сахалинский центр газодобычи



4) Выход России на газовый рынок Китая: ход реализации проекта «Сила Сибири»



5) Развитие международных транспортных коридоров, как фактор развития сотрудничества со странами АТР.



6) Новое! Газификация удаленных регионов, как одна из ключевых задач Восточной газовой программы



7) Развитие на Дальнем Востоке газоперерабатывающего и газохимического производства, в том числе мощностей по производству гелия



8) Потенциал и перспективы развития нефтехимического производства в регионе



По материалам организаторов выставкить»