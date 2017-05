«Эго Инжиниринг» представляет очередную новинку 2017 – трубы PEXа PRO AQUA

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о появлении нового продукта – это полиэтиленовые трубы PEXа PRO AQUA by UPONOR с антидиффузионным слоем. Новая продукция производится на шведском заводе UPONOR. Среди основных преимуществ труб: пониженный уровень шума, стойкость к появлению трещин и снижение гидравлического удара более чем на треть по сравнению с металлическими трубами.



Трубы из сшитого полиэтилена PEXа на заводе UPONOR в Швеции производят с 1972 года. За более чем 40 лет структура трубы менялась в соответствии с развитием технологий. На сегодняшний момент труба PEXа шведского производства является одним из самых надежных продуктов подходящих для всех классов эксплуатации: организации систем водоснабжения, высокотемпературного радиаторного отопления, комплектации теплого пола.



Трубы PRO AQUA by UPONOR обладают молекулярно-термической памятью, за счет которой структура трубы быстро восстанавливается при нагреве. Трубопроводы из сшитого полиэтилена PEXа не подвержены коррозии и зарастанию сечения. Трубы прошли длительную процедуру проверки, во время которой реальный образец трубы испытывался более 30 лет при температуре +95°С и давлении 10 Бар. Благодаря этому удалось установить, что трубы PRO AQUA by UPONOR могут выдерживать продолжительное время высокие температуры и давление.



Трубы PRO AQUA by UPONOR выпускаются под стандартом SDR 7,4 в пяти типоразмерах 16х2,2; 20х2,8; 25х3,5; 32x4,4; 40x5,5. Монтаж труб из сшитого полиэтилена PEXа прост и удобен. Кроме того, монтировать трубы PEXа можно при температуре окружающей среды до -15°С.



Трубы PRO AQUA by UPONOR создают надежные и герметичные соединения с аксиальными фитингами PRO AQUA. Монтаж аксиальных фитингов представляет собой быстрый и удобный процесс с использованием аксиального пресс-инструмента PRO AQUA, для работы с которым не обязательны специальные навыки. Вся продукция прошла технические испытания и имеет необходимые сертификаты соответствия.



По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»