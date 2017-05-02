Группа ПОЛИПЛАСТИК рассказала об исследовании PwC «Влияние мировых мегатрендов на нефтехимическую отрасль России до 2030»

Как сообщают в компании, Группа ПОЛИПЛАСТИК приняла участие в исследовании PwC «Влияние мировых мегатрендов на нефтехимическую отрасль России до 2030». Данное исследование подготовлено экспертами PwC в России и впервые представлено на конференции «Нефтехимия России и СНГ» 5-6 апреля 2017 года. В выборку были включены более двадцати руководителей лидирующих российских нефтехимических компаний. Компании в основном являются производителями базовых продуктов, меньшая доля компаний – производителями специальных продуктов нефтехимии. Исследование проводилось 3,5 месяца.



Среди мегатрендов 77 % представителей российских компаний выделили мегатренд «Смену регионального баланса сил», 69 % представителей российских компаний не считают ограниченность природных ресурсов значимым для России и 54 % респондентов отечественных компаний отмечают наибольшее влияние инноваций и технологических прорывов.



Повышение экологичности производства было оценено участниками исследования в среднем на 3,4 балла из 5, что в данном контексте понимается как ресурсная и энергетическая эффективность. Респонденты отмечают высокую стоимость реализации инициатив по данному направлению, а также отсутствие достаточного платежеспособного спроса. Для международных нефтехимических компаний данный тренд является наиболее актуальным: реализуется значительное число инициатив, направленных на разработку продукции из биоматериалов, а также на повышение энергетической эффективности производства и создание продукции, позволяющей сократить потребление энергии, например, легковесных пластиков для компонентов автомобилей и самолетов.



Как считает Дмитрий Мордовенко, руководитель PwC Strategy& в России, представивший на конференции результаты уникального для России исследования перспектив развития нефтехимической отрасли, российская нефтехимическая отрасль находится на относительно ранней стадии развития, если сравнивать ее с мировыми лидерами. Наибольший спрос на нефтехимическую продукцию ожидается в следующих отраслях по мнению экспертов: автомобилестроение-75%строительсво -75%, пищевая промышленность-50%. Почти 40 % компаний осуществляют стратегическое планирование на временной промежуток до пяти лет; около 60 % компаний ориентируются на более долгосрочную перспективу при формировании стратегии – пять лет и более.



Руководители российских нефтехимических компаний указывают на ряд угроз, способных повлиять на развитие нефтехимической отрасли России до 2030 г.: негибкое государственное регулирование; зависимость от импортного сырья, компонентов и технологий; недостаточное развитие кадрового и технологического потенциала и затрудненный доступ к капиталу. Из наиболее ожидаемых эффектов для российской нефтехимической отрасли были озвучены 46% взрывной рост спроса в Азии и на Ближнем Востоке, 69%-Сотрудничество компаний в разработке новых технологий, повышение энергетической и ресурсной эффективности производства, 40%-снижение конкурентоспособности европейских игроков. Почти 40 % компаний осуществляют стратегическое планирование на временной промежуток до пяти лет; около 60 % компаний ориентируются на более долгосрочную перспективу при формировании стратегии – пять лет и более.



По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК