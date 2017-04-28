«Данфосс» проведет в Санкт-Петербурге семинар «Решения Danfoss Drives в судостроении»

16 мая 2017 года компания «Данфосс», ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования, проведет в Санкт-Петербурге семинар «Решения Danfoss Drives в судостроении». На мероприятии будет представлен российский опыт применения приводной техники для судостроения и энергосберегающие решения для различных морских применений. Среди инновационных технологий будут показаны гибридные решения для пропульсивных систем* на судах и GRID-конверторы** для портов. Данные решения экологичны за счет сокращения расхода дизельного топлива и имеют большой энергосберегающий потенциал. Отечественные специалисты также познакомятся с практикой локализации производства частотно-регулируемых приводов в России.



«Применение частотно-регулируемого управления важно для развития отечественного судостроения. Изменяя частоту вращения двигателей и подстраивая их работу под существующие задачи можно значительно сократить эксплуатационные расходы и повысить конкурентоспособность. При уменьшении оборотов на 20% экономится до 50% потребляемой электроэнергии. Также снижается нагрузка на сеть, увеличивается надежность и срок службы всего сопряженного оборудования. Технология применима при строительстве новых судов, оффшорных платформ и при их модернизации. В среднем, преобразователи частоты окупаются за 1-2 года», - говорит Константин Полупанов, руководитель направления «Судостроение» ООО «Данфосс». На судах приводы используются для управления основным оборудованием, рулевым механизмом и подруливающим двигателем, кранами и лебедками, компрессорами холодильных установок и т.д. Оборудование адаптировано для морского применения: устройства должны стабильно работать в изолированных сетях питания, при создаваемых генераторами корабля помехах, противостоять воздействию соленой воды и высокой вибрации. На семинаре в Санкт-Петербурге отечественные специалисты расскажут о своих достижениях и проблемах, представят решения для конкретных механизмов и оценят достигнутые показатели энергосбережения. В частности, будут рассмотрены возможности таких марок приводов как VACON и VLT в схемах судовых лебедок различного применения и буксировочных механизмов. Зарубежные эксперты сделают обзор о мировых тенденциях в отрасли. С докладами и презентациями выступят представители Danfoss A/S (Финляндия), ООО «Данфосс» (Москва, Санкт-Петербург), ЗАО «Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий» (Санкт-Петербург) и ООО «ЧЭАЗ-Элпри» (Чебоксары).



Семинар пройдет 16 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге, AZIMUT отель, зал «Москва», (Лермонтовский пр-т, 43/1, станция метро «Балтийская»).





*Гибридная пропульсивная система - создается путем объединения дизельной и дизель-электрической установок. В комбинированной системе электромотор выполняет роль генератора при работе дизельного мотора. Электропривод эффективен, когда требуется бесшумность хода и для снижения уровня загрязнения окружающей среды.

**Grid Converter — альтернативный источник электропитания. Обеспечивает работу главных двигателей на различных оборотах, а при малых скоростях один из них может быть остановлен. В береговом применении позволяет получать электроэнергию из местной электросети по кабелям без использования главного двигателя судна.