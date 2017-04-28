«АБС ЗЭиМ Автоматизация» представила приводы в морском исполнении

Опытный образец электропривода с электронным блоком управления успешно прошел испытания в аккредитованном испытательном центре на водонепроницаемость по ГОСТ 14254 со степенью защиты оболочки IP68 и глубиной погружения 30 метров, длительностью 48 часов. Данное оборудование может работать в погруженном режиме в течение 48 часов и выполнять свои функции, т.е. открытие и закрытие арматуры.



Дополнительно в рамках концепции развития продуктовой линейки предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ведется разработка электроприводов под требования Морского регистра (РМРС). Разработка новых исполнений электроприводов в морском исполнении в т.ч. во взрывозащищенном исполнении позволяет расширить область применения продукции это - речные и морские суда, плавучие доки и буровые платформы по добычи нефти и газа.



Ранее на предприятии были серийно освоены привода со степень защиты IP68 с глубиной погружения до 5 метров и длительностью работы до 96 часов. На сегодняшний день у компании уже есть несколько заказов по поставке продукции для морских и речных судов.



По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

