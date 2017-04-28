Узлы учета газа «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» соответствуют требованиям ГОСТ 30319.2(.3)-2015

В НПФ «Раско» сообшают, что с 01.07.2017 г. введены в действие новые стандарты соответствия узлов учета газа ГОСТ 30319.2(.3)-2015. ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» одно из первых привело программное обеспечение выпускаемых корректоров объема газа в соответствие с ГОСТ 30319.2-2015.



В корректорах объема газа ЕК270, ЕК280 и ЕК290 с диапазонами абсолютного давления до 7,5 МПа, которые поставляются потребителям с 01.01.2017 г. для расчета коэффициента сжимаемости используется метод вычисления коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2-2015 взамен методов УС GERG-91 мод. и NX-19 мод, применявшихся ранее. В связи с этим, внесены необходимые изменения в описания типа СИ, методики поверки, и эксплуатационную документацию на корректоры ЕК270, ЕК280 и ЕК290. (Приказы Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии № 1915 и № 1916 от 19.12.2016 г.).



Что касается новых узлов учета газа, предназначенных для работы при абсолютном давлении выше 7,5 МПа, то в настоящий момент проводится работа по реализации в корректорах объема газа ЕК280 и ЕК290 дополнительно к методу вычисления коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2 — 2015, также метода по ГОСТ 30319.3 — 2015 (абсолютное давление до 15 МПа). В корректоры ЕК270 метод по ГОСТ 30319.3 — 2015 добавляться не будет.



Для приведения узлов учета с электронными корректорами серии ЕК, выпущенными до 01.01.2017г., в соответствие с новыми требованиями возможны следующие варианты:



1) Корректоры ЕК-88/К, ЕК260 (верхний предел диапазона давлений < 75 бар абс.)



В этих корректорах нельзя добавить новый метод вычисления коэффициента сжимаемости. Для приведения узла учета газа в соответствие, необходимо заменить корректоры ЕК-88/К, ЕК260 на новый корректор ЕК270.



2) Корректоры ЕК270, дата выпуска до 12.07.2013г. (верхний предел диапазона давлений < 75 бар абс.)



В этих корректорах также нельзя добавить новый метод вычисления коэффициента сжимаемости. Для приведения узла учета газа в соответствие, необходимо заменить старый корректор ЕК270 на корректор ЕК270.



3) Корректоры ЕК270, 12.07.2013 г < дата выпуска < 01.01.2017г. (верхний предел диапазона давлений < 75 бар абс.).



Стандартно в данных корректорах при применении на низкое и среднее давление использовался метод NX-19 мод по ГОСТ 30319.2-96. Дополнительно в этих корректорах присутствует метод УС GERG-91 мод. по ГОСТ 30319-96, который идентичен методу расчета по ГОСТ 30319.2-2015 при абсолютных давлениях до 7,5 МПа включительно. Таким образом, в условиях сервисного центра, например, ООО «ПКФ «Теплогаз-Центр» (www.tg-c.ru) данные корректоры можно перенастроить на метод УС GERG-91 мод. по ГОСТ 30319-96, провести поверку по методике поверки, приведенной в руководстве по эксплуатации, и применять дальше.



В условиях предприятия-изготовителя возможно также проведение модернизации данных корректоров: замены прошивки на новую, содержащую метод вычисления коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2-2015.



По материалам пресс-службы НПФ «Раско»

