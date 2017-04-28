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АДЛ ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ CE100 ПРОИЗВОДСТВА 3S

28 апреля, 2017 6
Компания АДЛ заключила партнерское соглашение с компанией 3S Co., LTD, экспертным производителем позиционеров для регулирующей арматуры из Японии. В рамках сотрудничества АДЛ представляет регулирующую арматуру в обвязке с электропневматическими позиционерами 3S серии CE100 из алюминиевого сплава.

Электропневматические позиционеры CE100 предназначены для пропорционального управления пневматическими исполнительными механизмами и пневматическими приводами для регулирующей арматуры. Преимущества позиционеров CE100:

1) компактность и легкий вес 2,2–2,3 кг;

2) удобство в использовании благодаря простой и надежной системе «сопло-заслонка»;

3) взрывозащищенное и низкотемпературное исполнение;

4) возможность подключения бронированного кабеля благодаря клеммной колодке, вынесенной в отдельный блок.

По материалам пресс-службы АДЛ
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