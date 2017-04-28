АДЛ ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ CE100 ПРОИЗВОДСТВА 3S

Компания АДЛ заключила партнерское соглашение с компанией 3S Co., LTD, экспертным производителем позиционеров для регулирующей арматуры из Японии. В рамках сотрудничества АДЛ представляет регулирующую арматуру в обвязке с электропневматическими позиционерами 3S серии CE100 из алюминиевого сплава.



Электропневматические позиционеры CE100 предназначены для пропорционального управления пневматическими исполнительными механизмами и пневматическими приводами для регулирующей арматуры. Преимущества позиционеров CE100:



1) компактность и легкий вес 2,2–2,3 кг;



2) удобство в использовании благодаря простой и надежной системе «сопло-заслонка»;



3) взрывозащищенное и низкотемпературное исполнение;



4) возможность подключения бронированного кабеля благодаря клеммной колодке, вынесенной в отдельный блок.



По материалам пресс-службы АДЛ