«Герц Арматурен» разработала новинку

Компания «Герц Арматурен» представила «ГЕРЦ КТП Манчестер» – настенный модуль обеспечения горячей воды. В отличие от водогрейного бойлера, который нагревает и затем хранит воду, прежде чем она используется, устройство работает только тогда, когда требуется горячая вода.
Благодаря внутреннему разделению системы, включающей два теплообменника, вода на ГВС и на нужды отопления поставляется раздельно. ГЕРЦ КТП Манчестер обеспечивает постоянную температуру и расход горячей воды, независимо от того, насколько интенсивно происходит водоразбор.
Преимущества ГЕРЦ КТП:
– Позволяет выполнять индивидуальное отопление помещений и подачу горячей воды
– Разделение системы двумя теплообменниками ГВС и СО, возможность одновременного использования
– Энергоэффективный. Начинает приготовление горячей воды только тогда, когда возникает такая потребность
– Независимый контур на систему отопления, свой гидравлический режим
– Гигиеничный. Постоянная температура воды в теплообменнике снижает опасность формирования бактерии легионелы и отложения налета.
– Индивидуальная регулировка под нужды каждого потребителя
По материалам журнала «С.О.К»
Благодаря внутреннему разделению системы, включающей два теплообменника, вода на ГВС и на нужды отопления поставляется раздельно. ГЕРЦ КТП Манчестер обеспечивает постоянную температуру и расход горячей воды, независимо от того, насколько интенсивно происходит водоразбор.
Преимущества ГЕРЦ КТП:
– Позволяет выполнять индивидуальное отопление помещений и подачу горячей воды
– Разделение системы двумя теплообменниками ГВС и СО, возможность одновременного использования
– Энергоэффективный. Начинает приготовление горячей воды только тогда, когда возникает такая потребность
– Независимый контур на систему отопления, свой гидравлический режим
– Гигиеничный. Постоянная температура воды в теплообменнике снижает опасность формирования бактерии легионелы и отложения налета.
– Индивидуальная регулировка под нужды каждого потребителя
По материалам журнала «С.О.К»