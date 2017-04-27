«Герц Арматурен» разработала новинку

Компания «Герц Арматурен» представила «ГЕРЦ КТП Манчестер» – настенный модуль обеспечения горячей воды. В отличие от водогрейного бойлера, который нагревает и затем хранит воду, прежде чем она используется, устройство работает только тогда, когда требуется горячая вода.



Благодаря внутреннему разделению системы, включающей два теплообменника, вода на ГВС и на нужды отопления поставляется раздельно. ГЕРЦ КТП Манчестер обеспечивает постоянную температуру и расход горячей воды, независимо от того, насколько интенсивно происходит водоразбор.



Преимущества ГЕРЦ КТП:



– Позволяет выполнять индивидуальное отопление помещений и подачу горячей воды



– Разделение системы двумя теплообменниками ГВС и СО, возможность одновременного использования



– Энергоэффективный. Начинает приготовление горячей воды только тогда, когда возникает такая потребность



– Независимый контур на систему отопления, свой гидравлический режим



– Гигиеничный. Постоянная температура воды в теплообменнике снижает опасность формирования бактерии легионелы и отложения налета.



– Индивидуальная регулировка под нужды каждого потребителя



По материалам журнала «С.О.К»