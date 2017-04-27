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«Герц Арматурен» разработала новинку

27 апреля, 2017 11
Компания «Герц Арматурен» представила «ГЕРЦ КТП Манчестер» – настенный модуль обеспечения горячей воды. В отличие от водогрейного бойлера, который нагревает и затем хранит воду, прежде чем она используется, устройство работает только тогда, когда требуется горячая вода.

Благодаря внутреннему разделению системы, включающей два теплообменника, вода на ГВС и на нужды отопления поставляется раздельно. ГЕРЦ КТП Манчестер обеспечивает постоянную температуру и расход горячей воды, независимо от того, насколько интенсивно происходит водоразбор.

Преимущества ГЕРЦ КТП:

– Позволяет выполнять индивидуальное отопление помещений и подачу горячей воды

– Разделение системы двумя теплообменниками ГВС и СО, возможность одновременного использования

– Энергоэффективный. Начинает приготовление горячей воды только тогда, когда возникает такая потребность

– Независимый контур на систему отопления, свой гидравлический режим

– Гигиеничный. Постоянная температура воды в теплообменнике снижает опасность формирования бактерии легионелы и отложения налета.

– Индивидуальная регулировка под нужды каждого потребителя

По материалам журнала «С.О.К»
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