«Эго Инжиниринг» расширила ассортимент шаровыми кранами UNIO

Компания «Эго Инжиниринг» сообщает о расширении линейки шаровых кранов UNIO. Ассортимент запорной арматуры пополнился четырьмя новыми моделями: шаровые краны с наружной и внутренней резьбой, краны с муфтой и внутренней/наружной резьбой, а также кран соединительный обновленный.



Шаровые краны UNIO надежно перекрывают поток воды в системах холодного питьевого и технического водоснабжения, выдерживая давление до 16 атмосфер. Компания «Эго Инжиниринг» поставляет на российский рынок запорную арматуру UNIO диметрами от 20 до 32 мм. Корпус крана, муфта и гайки сделаны из высококачественного полипропилена. Уплотнительное кольцо произведено из натурального каучука, который обладает высокой пластичностью и упругостью. Материал зажимной втулки – белый полиацеталь. Процесс монтажа с использованием запорной арматуры UNIO не требует специальных инструментов и профессиональных навыков. Шаровые краны качественное и бюджетное решение для организации систем водоснабжения и полива.



По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»