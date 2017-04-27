НПФ «Раско» расширила ассортимент трубопроводной арматуры

Как сообщают в компании, номенклатура реализуемых НПФ «РАСКО» шаровых кранов и поворотных дисковых затворов дополнена продукцией компании АДЛ (ООО «Торговый Дом АДЛ»):

- кранами шаровыми марки БИВАЛ;

- затворами дисковыми поворотными ГРАНВЭЛ.

Продукция компании АДЛ проходит 100% контроль качества. Система менеджмента качества соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008, что подтверждается сертификатом, выданным экспертами компании Det Norske Veritas — одного из крупнейших международных сертификационных органов. Вся производимая и поставляемая продукция также сертифицирована в системе стандартов ГОСТ Р и имеет необходимые разрешения Ростехнадзора, СЭЗ, Пожтеста и т.д.