«АРМАТЭК» провел семинар в Санкт-Петербурге

На территории завода ЗАО «АРМАТЭК» в г. Санкт-Петербург был проведен семинар на тему «Трубопроводная арматура ЗАО «АРМАТЭК». Вопросы подготовки, эксплуатации и обслуживания». Основная цель семинара — разобрать вопросы подготовки арматуры к монтажу, последовательности монтажа, основные правила эксплуатации и возможные причины выхода арматуры из строя.



В мероприятии принимали участие представители ТЭЦ-15 ф-ла Невский ПАО «ТГК-1», ТЭЦ-14 ф-ла Невский ПАО «ТГК-1», ПАО «Юнипро» ф-л «Шатурская ГРЭС», ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Ленпромгаз».В первой части семинара технический директор ЗАО «АРМАТЭК» разобрал основные вопросы подготовки и эксплуатации арматуры, а именно:



1. Подготовка дисковых затворов к проведению монтажа;



2. Порядок монтажа затворов на трубопровод, демонтаж;



3. Применение монтажных вставок в период проведения монтажных работ;



4. Методика разборки дисковых затворов;



5. Порядок замены вышедших из строя узлов и деталей, сборка затворов (на примере затвора серии «Универсал» DN100);



6. Представление новой серии затворов — затворы дисковые серии «Гарант».



Во второй части для участников семинара была организована экскурсия по заводу, где на производственном участке была представлена демонстрация разбора и сбора затвора дискового серии «ЭКСКЛЮЗИВ» (DN400) с акцентом на специфику замены уплотнительного узла.



По материалам пресс-службы ЗАО «АРМАТЭК»