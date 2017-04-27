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«АРМАТЭК» провел семинар в Санкт-Петербурге

27 апреля, 2017 10
На территории завода ЗАО «АРМАТЭК» в г. Санкт-Петербург был проведен семинар на тему «Трубопроводная арматура ЗАО «АРМАТЭК». Вопросы подготовки, эксплуатации и обслуживания». Основная цель семинара — разобрать вопросы подготовки арматуры к монтажу, последовательности монтажа, основные правила эксплуатации и возможные причины выхода арматуры из строя.

В мероприятии принимали участие представители ТЭЦ-15 ф-ла Невский ПАО «ТГК-1», ТЭЦ-14 ф-ла Невский ПАО «ТГК-1», ПАО «Юнипро» ф-л «Шатурская ГРЭС», ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Ленпромгаз».В первой части семинара технический директор ЗАО «АРМАТЭК» разобрал основные вопросы подготовки и эксплуатации арматуры, а именно:

1. Подготовка дисковых затворов к проведению монтажа;

2. Порядок монтажа затворов на трубопровод, демонтаж;

3. Применение монтажных вставок в период проведения монтажных работ;

4. Методика разборки дисковых затворов;

5. Порядок замены вышедших из строя узлов и деталей, сборка затворов (на примере затвора серии «Универсал» DN100);

6. Представление новой серии затворов — затворы дисковые серии «Гарант».

Во второй части для участников семинара была организована экскурсия по заводу, где на производственном участке была представлена демонстрация разбора и сбора затвора дискового серии «ЭКСКЛЮЗИВ» (DN400) с акцентом на специфику замены уплотнительного узла.

По материалам пресс-службы ЗАО «АРМАТЭК»
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