«АБС ЗЭиМ Автоматизация» сможет применять ИМ и приводы на объектах «Газпрома»

Предприятием группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» пройдена экспертиза технических условий на «Механизмы исполнительные электрические однооборотные интеллектуальные во взрывозащищенном исполнении ЯЛБИ.421321.117ТУ и «Приводы электрические интеллектуальные во взрывозащищенном исполнении» ЯЛБИ.421312.045ТУ в ПАО «Газпром» (ОАО «Оргэнергогаз»).



На основании положительных результатов экспертизы Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «ГАЗПРОМ» согласовал технические условия на механизмы ЯЛБИ.421321.117ТУ и приводы ЯЛБИ.421312.045ТУ для промышленного применения на объектах ПАО «Газпром». Ранее образцы продукции ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» успешно прошли приемочные испытания на испытательном полигоне филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз.



По материалам пресс-службы ООО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»