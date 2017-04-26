Студенты из «Будущего Белой металлургии» ЧТПЗ прошли в финал Национального чемпионата WorldSkills

Четверо студентов корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» представят Свердловскую область в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Турнир пройдет с 10 по 19 мая в Краснодаре.



Победители регионального первенства рабочих профессий WorldSkillsвыступят на всероссийских соревнованиях в трех компетенциях: «токарные работы на станках с ЧПУ» – Дмитрий Шмарловский, «аддитивные технологии» – Алексей Гилев, «мехатроника» – Василий Козырицкий и Андрей Михайлов. Ранее учащиеся Образовательного центра Группы ЧТПЗ с успехом прошли отборочные соревнования Национального чемпионата и набрали достаточное количество баллов, чтобы принять в нем участие.



По словам директора по персоналу компании Светланы Кузьминых, семпионаты профессионального мастерства Worldskills позволяют продемонстрировать уровень профессиональных навыков студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии»: за время участия в этом движении представители Группы ЧТПЗ завоевали 54 медали разного достоинства, а очередной выход в финал Национального чемпионата доказывает, что ЧТПЗ готовит специалистов, способных эффективно работать на современном высокотехнологичном производстве.



В финале российского первенства примут участие 1200 человек из 70 регионов России. Студенты средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет продемонстрируют свое мастерство в 109 компетенциях. Победители войдут в национальную сборную и будут представлять страну на мировом первенстве WorldSkills International 2017 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.



По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ