Специалисты АУМА продолжают проведение консультационных мероприятий

Сотрудники технической поддержки ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели два выездных семинара по обслуживанию электроприводов АУМА на объекте заказчика – нефтеперекачивающих станциях НПС-7 и НПС «Кропоткинская» трубопроводной системы КТК, расположенных на территории Краснодарского края.



В семинарах приняли участие специалисты эксплуатирующих служб – операторы технологических установок, техники по КИПиА, инженеры-механики, электромонтеры по обслуживанию электроустановок, операторы резервуарных парков. Общее количество участников составило около 30 человек.



«Обучение было крайне полезным. Узнали новое о возможностях настройки и особенностях комплектации приводов, настройке оборудования АУМА на регулирующих позициях. Особенно понравилось то, что сотрудники АУМА использовали демонстрационные образцы приводной техники, что сделало обучение наглядным и повысило качество полученных знаний и навыков», - поделился впечатлениями Александр Мурашко, техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике.



По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»