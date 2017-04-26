ГК «Морская Техника» оснастила оборудованием судостроительные компании

Группа компаний «Морская Техника» в марте осуществила отгрузку оборудования сразу для нескольких проектов на различные российские судостроительные предприятия. Так, на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» произведены поставки комплектов арматуры для комплектации судна пр. 16906, пр. 02980 и нескольких судов пр. 03160. На ООО «Озерная верфь» произведена поставка комплекта трубопроводной арматуры и насосного оборудования для проекта 12М-05. На ООО «Балтийский Завод-Судостроение» отгружено насосное оборудование Azcue Pumps для ледоколов проекта 22220, строящихся по заказу «Росатомфлота». Также комплекты насосов производства Azcue отгружены на Выборгский судостроительный завод для двух ледоколов проекта ARC130 и на Окскую судоверфь для судна проекта SDS 18. И, наконец, поставлено оборудование для судов проекта ST23WIM зав.104-105, строящихся на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу «Росморпорт». Суда строятся по проекту, выполненному конструкторским бюро МТ.



По материалам портала Advis