Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения войдет в федеральный реестр

В рамках выездного заседания Совета по инвестициям в Волгодонске было принято решение подать заявку на включение Волгодонского промышленного кластера в федеральный реестр – об этом сообщил губернатор Василий Голубев. «Необходимо продолжить работу по развитию промышленного кластера. Важно, чтобы Волгодонский кластер стал в ряд кластеров федерального уровня. Это позволит решить ряд вопросов развития промышленного производства», — отметил он. Заявку власти планируют подать в мае, в результате 17 предприятий кластера смогут воспользоваться федеральной поддержкой и преференциями.



Напомним, сейчас участники кластера ведут расширение и модернизацию действующих мощностей «Атоммаша» для возможности полного импортозамещения к 2020 г. осесимметричной арматуры газораспределительных трубопроводных систем. «Реализация проекта начата в 2016 году и планируется к полному завершению к 2020 году. Инвестиционный проект имеет высокую экономическую и социальную значимость. Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест», — говорит министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.



Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения был создан в прошлом году. Его якорное предприятие АО «Атоммашэкспорт» выполняет комплексные конструкторские разработки, изготовление и сопровождение изделий в производстве, при монтаже, пусковых работах.



По материалам портала «ДонТР»