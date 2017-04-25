«Данфосс» анонсировал серию вебинаров по тепловому оборудованию

Тепловой отдел «Данфосс» разработал серию вебинаров. В течение десяти встреч в режиме онлайн инженеры компании представят оборудование для автоматизации и повышения эффективности систем теплоснабжения и отопления. В ходе мероприятий предусмотрен обмен мнениями между участниками в специальном чате, а также будет возможность задать вопросы ведущим и получить на них ответы.



Первый вебинар пройдет 25 апреля 2017 года c 10.00 до 12.00 (время московское). Алексей Самородов, инженер теплового отдела, сделает обзор системных решений для централизованных систем теплоснабжения, подробно остановится на нормативных документах и нюансах выбора регулирующего оборудования. Он также расскажет о принципах построения сетей и их структуре, продемонстрирует типовые схемы, в основе которых находится энергоэффективное оборудование «Данфосс».



Илья Григорьев, руководитель направления, расскажет о преимуществах и перспективах теплообменного оборудования в системах централизованного отопления. В продуктовой линейке «Данфосс-Ридан» представлен широкий спектр аппаратов для различного применения. В ходе вебинара будет рассмотрен алгоритм расчета и подбора пластинчатых теплообменников. Для максимального ускорения этого процесса потребителям предлагается специальный программный продукт, с помощью которого подбор осуществляется в считанные минуты.



С применением технических решений компании во всех регионах России реализованы десятки тысяч проектов. В каждом из них получена реальная экономия для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ. В конечном итоге эффективность энергосберегающих технологий «Данфосс» обеспечивает комфорт и снижение издержек для конечных потребителей.



По материалам пресс-службы «Данфосс»