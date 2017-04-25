На ВМЗ появятся два современных трубоэлектросварочных стана от компании «Мицубиси»

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) сообщает, что Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область) в рамках реализации комплексного проекта развития производства обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб подписал контракты на поставку двух трубоэлектросварочных станов, а также оказание услуг по инструктажу, шефнадзору за монтажом и пуском оборудования в промышленную эксплуатацию с компаний Mitsubishi Corporation.



На новых станах завод будет выпускать обсадные и насосно-компрессорные трубы из горячекатаного проката. Один из агрегатов рассчитан на диаметры труб 60-178 мм, будет установлен в новом трубном цехе №1 в 2018 году. Второй – на диаметры труб 114-245 мм – предусматривает поэтапную реализацию и будет построен в трубном цехе №5 в 2019-2020 годах.



За дизайн, инжиниринг и поставку оборудования отвечает партнер «Мицубиси» — компания Nakata Manufacturing Co. (Осака, Япония). Она является разработчиком и патентодержателем уникальной технологии формовки труб (FFX), которой не имеется у других зарубежных и отечественных производителей такого оборудования. Она позволяет с наибольшей эффективностью производить трубную продукцию, отвечающую самым жестким международным стандартам и требованиям качества.



«Новые трубные станы на ВМЗ поставят компании с внушительным опытом реализации подобных проектов по всему миру. Уверен, что качество оборудования будет соответствовать самым высоким современным стандартам и требованиям, а контракт будет исполнен точно в срок. Это станет залогом успешной модернизации производственных мощностей завода и позволит нам полностью удовлетворить потребности нефтегазовой отрасли во всех видах труб», — прокомментировал подписание соглашения президент ОМК Владимир Маркин.



По материалам пресс-службы ОМК