В СовФеде обсудили поддержку и продвижение отечественного производителя в ТЭК

18 апреля 2017 года в Совете Федерации ФС РФ при участии журнала С.О.К. состоялся круглый стол на тему «Поддержка и продвижение отечественного производителя в ТЭК». Организатор круглого стола – Научно-экспертный совет при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятие прошло также при поддержке «Национального союза энергосбережения».



Целью проведения мероприятия стал сбор предложений от отечественных производителей качественного оборудования для ТЭК. На круглом столе был поднят ряд важных вопросов: «Что мешает производителю на законодательном уровне?», «Какие существуют барьеры при реализации продукции за пределы Российской Федерации, СНГ, Таможенного Союза?», «Какое влияние оказывает фальсификат и некачественная продукция, продаваемая на российском рынке на бизнес отечественного производителя?». Также обсуждались нюансы финансовой поддержки, кредитования и проблемы неплатежей. В майском номере (№5) журнала С.О.К. планируется публикация по мотивам данного мероприятия.



По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»