«БалтПромАрматура» – в числе ведущих поставщиков страны

Как сообщает пресс-служба компании, ООО «Балтпромарматура» вошла в число самых успешных российских поставщиков по итогам работы на площадке B2B-Center. Это стало известно по итогам исследования, проведённого командой B2B-Center. Полученный статус подтверждает вклад компании «Балтпромарматура» в развитие конкуренции на российском рынке, результативность участия в закупках и доверие со стороны заказчиков. Мы сердечно поздравляем руководства завода с таким признанием эффективности работы завода!
По материалам пресс-службы ООО «БалтПромАрматура»