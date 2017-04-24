НПФ «РАСКО» отгрузила 100-тысячный кнопочный кран VE-PACKO

В марте 2017 года научно-производственная фирма «Раско» преодолела очередной рубеж – потребителям отгружен 100-тысячный с момента начала серийного выпуска кнопочный кран VE-PACKO. Мы поздравляем нашего давнего партнера с этим достижением!

Напомним, кнопочные краны VE-РАСКО, выпускаемые в нормально закрытом (НЗ) и нормально открытом (НО) исполнениях, предназначены для защиты и обеспечения быстрой замены газовых манометров и напоромеров, а также контроля состояния преобразователей давления непосредственно на месте эксплуатации. Многолетний опыт эксплуатации (с 2009 г.) подтверждает высокое качество и востребованность кнопочных кранов VE-РАСКО.

Принципиальной отличительной особенностью кранов VE-РАСКО является изготовление его корпуса методом горячей штамповки, что гарантирует отсутствие скрытых дефектов, которые могут в процессе эксплуатации привести к утечке природного газа и аварии. Кнопочные краны VE-РАСКО имеют класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, превосходят зарубежные и отечественные аналоги по диапазону рабочих температур (от –40 до +70 °С) и функциональным возможностям (НЗ- и НО-исполнения) и имеют наибольшее количество исполнений по типу подсоединения (М20×1,5, М12×1,5, G½), что позволяет избежать необходимости использования переходников и, как следствие, дополнительных затрат.

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»



