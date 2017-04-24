НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» представил новый каталог оборудования для трехмерной резки металла

Пресс-службы научно-производственного предприятия «ГАКС-АРМСЕРВИС» представила вниманию клиентов новый каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 3D ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ». В каталоге представлено оборудование международной компании HGG Group (Нидерланды), специализирующейся на 3D термической резке стального профиля.

Компания HGG разрабатывает установки для резки с ЧПУ, обеспечивающие идеальные результаты при резке толстостенного стального профиля (труб, балок и полого профиля), а также выполняют криволинейную разделку под сварку. Оборудование HGG успешно применяется в самых различных отраслях – в нефтегазовом секторе, в машиностроении, кораблестроении и строительной промышленности. Станки и роботизированные линии для профильной 3D резки металла производства HGG поставляется в более 60 стран мира.

Напомним, не так давно НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» и «HGG PROFILING EQUIPMENT BV» заключили партнерское соглашение о представлении продукции HGG на территории России. Каталог размещен в разделе «Скачать каталоги оборудования» сайта компании.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



