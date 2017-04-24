ARAKO продолжила поставки арматуры для Белорусской АЭС

В прошлом году компания ARAKO (входит в «Атомэнергомаш») начала работать над крупным проектом на поставку арматуры для Белорусской АЭС. Речь идет о поставках более 2 000 единиц специальной арматуры общей стоимостью около 8 млн. евро – первые 350 единиц клапанов, предназначенных для использования в атомной энергетике, были поставлены уже в 2016 г, однако именно сейчас проходит наиболее активный этап проекта.

Так, в течение первого квартала 2017 года компания отправила 8 грузовиков с клапанами для первого блока Белорусской электростанции, в настоящее время поставки для этого блока завершены. Как отмечает коммерческий директор компании ARAKO Петр Главач, следующие поставки – на этот раз для второго блока Белорусской АЭС – будут продолжаться в течение всего 2017 года, реализация последних поставок осуществится в 2018 году.



