Viega на международной выставке ISH: инновации и премия Design Plus 2017

Компания Viega представила свои новинки на международной выставке ISH 2017, проходящей с 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне.Как лидер мирового рынка и разработчик инноваций в сфере отопительных, вентиляционных, водопроводных и газовых инженерных систем, Viega всегда в первую очередь учитывает потребности клиентов. В результате появляются новые, более совершенные товары и услуги. Все, что делает Viega, объединяет качество. В этом году компания предлагает множество новинок, которые упрощают монтаж трубопроводов, решают проблему чистоты питьевой воды в трубопроводных системах питьевого водоснабжения и доводят до совершенства функциональность сантехнического оборудования.Наиболее актуальными для российского рынка являются следующие новинки компании: фитинги для пресс-соединения отечественных стальных труб больших диаметров Viega Megapress XL, кнопки смыва Viega Visign for Style sensitive, Viega Visign for More 105/105 Sensitive, держатель чистящих таблеток для унитаза, устанавливаемый в инсталляции Viega, а также новые краны и вентили Easytop.Системные вентили Easytop устанавливают стандарты в технологиях монтажа. Последнее поколение этих вентилей впечатляет используемыми материалами, рассчитанными на долгую службу, и новейшим типом герметизации с защитой клапанного уплотнительного элемента от скручивающих нагрузок опорным кольцом. Среди основных преимуществ вентилей: использование для всех видов трубопроводов; более 200 полностью совместимых компонентов, новейший тип герметизации с защитой эластомера опорным кольцом, уменьшенное надзатворное пространство, герметизация штока в открытом положении, наклон оси штока к оси прохода, удобный для применения в жилищном строительстве, промышленности и судостроении.Также Viega расширила ассортимент пресс-системы Megapress фитингами Megapress XL для труб больших диаметров: 2½, 3 и 4 дюйма. Они дополнили существующую линию фитингов для труб малых диаметров (от ⅜ до 2 дюймов), и теперь на основе Megapress можно осуществлять значительно более крупные проекты. Опрессовка новых фитингов производится стандартным пресс-инструментом Viega со специальной насадкой — пресс-бустером.Опрессовка экономит до 80% времени по сравнению со сваркойСварка стальных труб трудна и рискованна, тем более когда сварщику приходится работать над головой, на большой высоте или втруднодоступных местах, с помощью зеркала. Пресс-система Megapress оставила все эти проблемы в прошлом. Теперь монтажник просто обрезает трубу до нужной длины, очищает ее, делает отметку на заданном расстоянии от края, надевает фитинг на трубу до этой отметки и опрессовывает.Для опрессовки новых фитингов Megapress XL Viega разработала и выпустила пресс-бустер — насадку, совместимую со всеми моделями пресс-инструментов Viega от «Type 2 Press machine» до «Pressgun 5». Благодаря пресс-бустеру, создающему огромное давление, время монтажа каждого фитинга Megapress XL измеряется секундами. В зависимости от диаметров труб, экономия времени по сравнению со сваркой достигает 80%.Работать с пресс-бустером очень просто и безопасно. Он легок, эргономичен и оснащен наплечным ремнем, позволяющим выпускать его из рук в соответствующие моменты работы. Новая технология резко упрощает монтаж стальных труб диаметром до 4 дюймов, особенно при работе на высоте и в тесных местах.Фитинги Megapress XL сделаны из стали с цинк-никелевым покрытием, а их уплотнительные элементы — из синтетического материала FKM, обладающего высокой термостойкостью (до 140°C). В новую линию фитингов входят, в частности, отводы, тройники, фланцы и другие переходники. Столь большой выбор комплектующих предоставляет возможности для монтажа практически любых трубопроводных систем.Как и во всех остальных линиях пресс-фитингов Viega, каждый фитинг Megapress XL оснащен контуром безопасности SC-Contur. Это значит, что в конструкцию фитинга заложена не только герметичность в опрессованном состоянии, но и гарантированная протечка в неопрессованном. Даже если фитинг очень плотно надели на трубу, но забыли опрессовать, это немедленно обнаружится при гидравлических или пневматических испытаниях. После обнаружения ошибок пропущенные фитинги быстро опрессовываются, и в результате гарантируется герметичность всего трубопровода в целом.Сразу после выхода на рынок вся продукция линии Megapress XL получила ряд ключевых сертификатов для применения: в системах отопления и трубопроводах сжатого воздуха (сертификат TÜV); в противопожарных системах (сертификат VdS); в судостроении (сертификаты DNV/GL, LR и RINA).