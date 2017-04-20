ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провело семинар по энергетике в Якутске

Семинар был организован компанией АУМА совместно с Государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения» при участии компании-производителя арматуры «КПСР-Групп» и научно-производственным предприятием «Гран-Система-С» (г. Минск). Мероприятие было посвящено актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса, в том числе, вопросам учёта и регулирования потребления энергоресурсов, повышения энергоэффективности зданий.



Рассматривались вопросы подбора регулирующей и запорной арматуры для данного сектора, особенности технических решений, применяемых в энергетике водоснабжения и отопления. В семинаре приняли участие представители крупнейших энергетических компаний, предприятий водоснабжения и водоотведения Якутии. Среди них технические специалисты ПАО «Якутскэнерго» (Якутская ГРЭС-2, Якутская ГРЭС-1), ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», МУП «Водоканал» г. Якутска, МУП «Теплоэнергия» городского округа и другие.



В рамках семинара специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» рассказали о технических возможностях оборудования АУМА и преимуществах его применения для объектов энергетики. Также была представлены линейка компактных электроприводов АУМА. Отдельно были освещены вопросы технического обслуживания.



По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»