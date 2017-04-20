«Ижнефтемаш» поставит оборудование в адрес «Башнефть-Добычи»

Завод «Ижнефтемаш», входящий в группу компаний «Римера», в течение 2017 года поставит «Башнефть-Добыче» (дочернее предприятие АНК «Башнефть») более 2200 глубинных штанговых насосов (ШГН). Общая сумма контракта составляет более 200 млн рублей. Согласно условиям контракта, Ижевский завод нефтяного машиностроения изготовит глубинные штанговые насосы в стандартном исполнении для добычи нефти из скважин с неосложненными условиями. Оборудование будет эксплуатироваться на месторождениях ПАО АНК «Башнефть». Первая партия из 234 насосов была отгружена заказчику в марте текущего года.



Как отмечает коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий, широкий выбор модификаций и типоразмеров глубинных штанговых насосов, а также их высокое качество позволяют нам вести успешное сотрудничество с традиционными потребителями ШГН, а также осваивать новые рынки сбыта. «Подтверждение этому – развитие сотрудничества с «Башнефть-Добычей»: объем планируемых отгрузок глубинных штанговых насосов этому заказчику в текущем году увеличится в три раза по сравнению с 2016 годом», – подчеркнул он.



Напомним, «Башнефть», входящая в Группу компаний «НК «Роснефть», – один из крупнейших заказчиков ШГН производства завода «Ижнефтемаш». За 2010-2016 гг. ижевское предприятие ГК «Римера» отгрузило в адрес предприятий «Башнефти» более 6500 глубинных штанговых насосов в различных технических исполнениях.



По материалам пресс-службы ГК «РИМЕРА»