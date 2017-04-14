KSB приняла участие в семинаре РАПН

12 апреля 2017 года компания «КСБ» приняла участие в семинаре «Проблемы производства и эксплуатации центробежных насосов для нужд водоснабжения и водоотведения», организованном по инициативе Российской ассоциации производителей насосов (РАПН). Мероприятие прошло в конференц-зале ОАО «ЭНА».



По традиции с приветственной речью к собравшимся обратился президент РАПН И.Б.Твердохлеб, который отметил, что российское насосостроение выходит на новый уровень технологий и инженерных разработок, что отрасль стала активно развиваться именно благодаря наличию на рынке мощных производителей, он также выразил надежду, что российский рынок сможет защититься от некачественных поставщиков оборудования, чтобы остальные отрасли не только не пострадали, но и имели возможность в полной мере реализовать свой потенциал.



В программе семинара рассматривались вопросы энергоэффективности насосов и насосных систем, нормативно-технические документы по энергоэффективности насосов для воды, обсуждались опыт и проблемы эксплуатации насосного оборудования на объектах российских водоканалов.



С докладом «Высокоэффективные насосы KSB для водоснабжения» выступил ведущий инженер ООО «КСБ» Станислав Шершенев, который рассказал, какие задачи ставят водоканалы перед производителями насосного оборудования, дал краткий обзор производственной линейки оборудования KSB для решения задач муниципального водоснабжения, обратил внимание на преимущества применения насосов KSB как с конструктивной, качественной и ценовой точки зрения, так и в плане стоимости эксплуатации, энергоэффективности и рациональности предлагаемых решений.



В завершение деловой программы была проведена экскурсия по территории завода ОАО «ЭНА».



По материалам пресс-службы «КСБ»