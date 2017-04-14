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VALTEC проведет семинары по собственной продукции

14 апреля, 2017 18
Представители компании приглашают всех желающих специалистов принять участие в бесплатных семинарах по продукции VALTEC, которые пройдут 18–20 апреля в Новокузнецке и Кемерово. Темы занятий:

1) Действующий стенд напольного отопления; настройка системы, типичные ошибки.

2) Металлополимерные трубопроводы VALTEC.

3) Трубопроводы из нержавеющей стали VALTEC; практика монтажа трубопровода.

4) Новинки VALTEC 2017 года.

Место и время проведения:

Новокузнецк, пр-т Ермакова, 9 a, бизнес-центр «Сити», конференц-зал № 254, 18 апреля, 10:00–14:00.

Кемерово, Притомская набережная, 7, «Томь River Plaza Hotel», Малый конференц-зал, 20 апреля, 10:00–14:00.

Также 26 апреля в Саратове пройдет открытый обучающий семинар «VALTEC – надежная инженерная сантехника». План семинара:

1) Водяной теплый пол (теоретические основы водяного напольного отопления; виды систем; преимущества; нормативные требования; оборудование VALTEC для систем водяного напольного отопления – характеристики, назначение, особенности функционирования и схемы подключения; типовые ошибки монтажа – конкретные примеры).

2) Группы быстрого монтажа VARIMIX.

3) Системы трубопроводов из нержавеющей стали VT.INOX-PRESS.

4) Новинки VALTEC 2017 года.

5) Практические занятия.

Место и время проведения: Саратов, ул. Лермонтова, 30, гостиница «Словакия» (Набережная Космонавтов), конференц-зал, 10.00–14.00.

Во время семинаров слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов, также состоится розыгрыш призов. Напоминаем, участие в семинарах VALTEC бесплатное, но по обязательной предварительной регистрации.

По материалам пресс-службы VALTEC
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