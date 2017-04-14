VALTEC проведет семинары по собственной продукции

Представители компании приглашают всех желающих специалистов принять участие в бесплатных семинарах по продукции VALTEC, которые пройдут 18–20 апреля в Новокузнецке и Кемерово. Темы занятий:



1) Действующий стенд напольного отопления; настройка системы, типичные ошибки.



2) Металлополимерные трубопроводы VALTEC.



3) Трубопроводы из нержавеющей стали VALTEC; практика монтажа трубопровода.



4) Новинки VALTEC 2017 года.



Место и время проведения:



Новокузнецк, пр-т Ермакова, 9 a, бизнес-центр «Сити», конференц-зал № 254, 18 апреля, 10:00–14:00.



Кемерово, Притомская набережная, 7, «Томь River Plaza Hotel», Малый конференц-зал, 20 апреля, 10:00–14:00.



Также 26 апреля в Саратове пройдет открытый обучающий семинар «VALTEC – надежная инженерная сантехника». План семинара:



1) Водяной теплый пол (теоретические основы водяного напольного отопления; виды систем; преимущества; нормативные требования; оборудование VALTEC для систем водяного напольного отопления – характеристики, назначение, особенности функционирования и схемы подключения; типовые ошибки монтажа – конкретные примеры).



2) Группы быстрого монтажа VARIMIX.



3) Системы трубопроводов из нержавеющей стали VT.INOX-PRESS.



4) Новинки VALTEC 2017 года.



5) Практические занятия.



Место и время проведения: Саратов, ул. Лермонтова, 30, гостиница «Словакия» (Набережная Космонавтов), конференц-зал, 10.00–14.00.



Во время семинаров слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов, также состоится розыгрыш призов. Напоминаем, участие в семинарах VALTEC бесплатное, но по обязательной предварительной регистрации.



По материалам пресс-службы VALTEC