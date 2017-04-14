«Гусар» станет участником выставки «НЕФТЕГАЗ-2017»

Крупнейшая международная нефтегазовая выставка России пройдет с 17 по 20 апреля, в ее рамках в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» свои экспозиции представят около 1000 компаний-участников из 40 стран мира. На стенде Гусевского арматурного завода «Гусар» вы сможете получить самую свежую информацию о разработках в области арматуростроения, ознакомиться с образцами новой продукции предприятия и оформить заказ на поставку трубопроводной арматуры. Пресс-служба компании приглашает всех заинтересованных специалистов посетить стенд «Гусар» № 1E40 в павильоне №1.



По материалам пресс-службы завода «Гусар»