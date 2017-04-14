БАЗ инициировал конкурс по соцпредпринимательству в рамках программы «Начни свое дело»

Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании) объявляет о старте конкурса по социальному предпринимательству. Он является вторым этапом программы «Начни свое дело», которую БАЗ реализует в партнерстве с Центром инноваций социальной сферы Республики Башкортостан (ЦИСС РБ), фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и администрацией Благовещенского муниципального района.



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 апреля по 1 мая 2017 года. Ознакомиться с положением можно на официальном сайте ОМК (www.omk.ru). По итогам работы экспертного жюри социальные предприниматели получат до 200 тыс. рублей на открытие собственного дела. Лучшие проекты попадут в акселерационную программу ЦИСС РБ, где под руководством бизнес-тренеров авторы инициатив научатся развивать и продвигать свои предприятия.



«Менять свое будущее и свой город под силу каждому. Наш завод заинтересован в развитии социального сектора, в улучшении условий жизни в Благовещенске. Поэтому мы приглашаем к активному участию в конкурсе всех жителей города: будем строить будущее общими усилиями», – прокомментировал управляющий директор АО «БАЗ» Сергей Филипьев.



Напомним, первым этапом программы стала серия обучающих семинаров фонда «Наше будущее» по основам маркетинга, коммерческого целеполагания и планирования. Представители администрации Благовещенского района приняли активное участие в работе мастер-классов и предварительной оценке выработанных идей.



По материалам пресс-службы БАЗ