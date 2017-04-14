Сотрудники «ТЕМПЕР» посетили Курганскую ТЭЦ

Как сообщают в компании, сотрудники завода с интересом приняли предложение посетить Курганскую ТЭЦ, чтобы детально познакомиться с процессом производства тепла – ведь шаровые краны TEMPER чаще всего используют в сфере теплоснабжения.



Известно, что КТЭЦ вырабатывает в год более 2 миллионов гигакалорий тепловой энергии, обеспечивая теплом большую часть потребителей города Кургана. Основное оборудование КТЭЦ – это шесть котлов БКЗ 420 – 140, четыре турбогенератора мощностью по 100 мегаватт каждый и еще две турбины меньшей мощности. Как сообщает руководство «ТЕМПЕР», вызывает глубокое уважение и гордость за работников этого предприятия, которые даже в тяжелейшие годы после распада СССР, несмотря на отсутствие новых материалов и возможности ежегодной замены оборудования, обеспечили работу ТЭЦ и бесперебойное снабжение жителей города теплом и электроэнергией.



Экскурсия дала возможность оценить масштабность и важность решаемых на предприятии задач, ознакомиться с системой управления всеми процессами выработки тепла и электроэнергии. Приятным бонусом для специалистов компании было увидеть на этом предприятии в работе краны TEMPER, которые на ТЭЦ используют с 2014 года. По словам представителей «ТЕМПЕР», завод всегда будет достойным партнером этого предприятия, разделяя всю ответственность за надежную и бесперебойную работу.



По материалам пресс-службы «ТЕМПЕР»

