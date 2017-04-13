18 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIII Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня».
Спонсор мероприятия – компания Т8.
Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.
Среди спикеров технического семинара:
- Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности
- Представитель, ФАС России
- Владимир Алексеевич Дробязко, вице-президент, Российский союз нефтегазостроителей (РОССНГС)
- Сергей Александрович Коршунов, заведующий лабораторией сопровождения программных комплексов центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть
- Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton
- Наталья Григорьевна Манохина, руководитель химического отделения, Московский трубный завод ФИЛИТ
- Представитель, Т8
- Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора по подводно-техническим работам, Экспертно-инжиниринговая компания «ЭКСИКОМ»
- Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности
- Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ
- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ
- Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности
- Иван Владимирович Бухаров, главный инженер проектов, Уральский инжиниринговый центр
- Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН
- Представитель, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
И другие.
Среди заявленных спикерами тем технического семинара в 2017 г.:
- Транспортировка газа в Европу по украинской ГТС и «Северному потоку»: экономика и безопасность
- Опыт разработки и внедрения систем обнаружения утечек из магистральных трубопроводов
- Риск-ориентированный подход к обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах трубопроводного транспорта
- Волоконно-оптическая система обеспечения безопасности для трубопроводов
- Проблемы реализации комплексной программы предотвращения аварий магистральных трубопроводов: техногенные катастрофы, инновационные технологии и человеческий фактор
- Защита трубопроводов от коррозии
- Определение количества отложений в трубопроводах методом импульса давления
- Современные технологии ремонта подводных переходов магистральных газопроводов
- Вибрации трубопроводов при испытаниях насосов большой мощности
- Совершенствование методов расчета морских трубопроводов при их обустройстве в условиях неопределенности
И многие другие.
Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по
комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных
систем;
проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:
По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru