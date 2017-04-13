18 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIII Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня».

Спонсор мероприятия – компания Т8.

Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.

Среди спикеров технического семинара:

- Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности

- Представитель, ФАС России

- Владимир Алексеевич Дробязко, вице-президент, Российский союз нефтегазостроителей (РОССНГС)

- Сергей Александрович Коршунов, заведующий лабораторией сопровождения программных комплексов центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть

- Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton

- Наталья Григорьевна Манохина, руководитель химического отделения, Московский трубный завод ФИЛИТ

- Представитель, Т8

- Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора по подводно-техническим работам, Экспертно-инжиниринговая компания «ЭКСИКОМ»

- Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности

- Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ

- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ

- Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности

- Иван Владимирович Бухаров, главный инженер проектов, Уральский инжиниринговый центр

- Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН

- Представитель, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

И другие.

Среди заявленных спикерами тем технического семинара в 2017 г.:

- Транспортировка газа в Европу по украинской ГТС и «Северному потоку»: экономика и безопасность

- Опыт разработки и внедрения систем обнаружения утечек из магистральных трубопроводов

- Риск-ориентированный подход к обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах трубопроводного транспорта

- Волоконно-оптическая система обеспечения безопасности для трубопроводов

- Проблемы реализации комплексной программы предотвращения аварий магистральных трубопроводов: техногенные катастрофы, инновационные технологии и человеческий фактор

- Защита трубопроводов от коррозии

- Определение количества отложений в трубопроводах методом импульса давления

- Современные технологии ремонта подводных переходов магистральных газопроводов

- Вибрации трубопроводов при испытаниях насосов большой мощности

- Совершенствование методов расчета морских трубопроводов при их обустройстве в условиях неопределенности

И многие другие.

Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем;



проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.



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