18-19 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017».



Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества.



Среди спонсоров и партнеров конференции – Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ), Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».



Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.



Структура конференции в 2017 г.:



- 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня - 2017»;



- 19 мая – XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ - 2017» (основной день мероприятия).



В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть-Сахалин, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, Газпром ВНИИГАЗ, Фонд «Сколково», Ассоциация «Созвездие», Северное море, ГНИНГИ, Центр судоремонта «Звёздочка», а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Роснедр, Росморречфлота, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и других ведущих игроков отрасли.



Среди спикеров конференции в 2017 г.:



- Евгений Владиславович Муратов, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Министерство промышленности и торговли РФ



- Представитель, Газпром



- Представитель, ЛУКОЙЛ



- Игорь Александрович Шабанов, генеральный директор, Черноморнефтегаз



- Алексей Михайлович Грызлов, генеральный директор, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА



- Андрей Викторович Хаустов, руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ



- Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению производства, Газпромнефть-Сахалин



- Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ



- Александр Сергеевич Караогланов, директор по продажам - руководитель Департамента продаж Дивизиона «Энергетические и промышленные программы», ОДК - Газовые турбины (ГК Ростех)



- Денис Леонидович Никишин, заместитель директора по правовым вопросам и лицензированию пользования недрами, ФБУ «Росгеолэкспертиза»



- Андрей Федорович Зеньков, генеральный директор, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ)



- Константин Георгиевич Ставров, начальник научно-исследовательского океанографического центра, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ)



- Марат Набиевич Мансуров, директор Центра «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ



- Марат Зайдуллин, руководитель Нефтегазового центра, Кластер энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»



- Сергей Владимирович Смирнов, директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (г. Архангельск)



- Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI