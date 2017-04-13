18-19 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017».
Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества.
Среди спонсоров и партнеров конференции – Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ), Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».
Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.
Структура конференции в 2017 г.:
- 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня - 2017»;
- 19 мая – XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ - 2017» (основной день мероприятия).
В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть-Сахалин, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, Газпром ВНИИГАЗ, Фонд «Сколково», Ассоциация «Созвездие», Северное море, ГНИНГИ, Центр судоремонта «Звёздочка», а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Роснедр, Росморречфлота, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и других ведущих игроков отрасли.
Среди спикеров конференции в 2017 г.:
- Евгений Владиславович Муратов, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Министерство промышленности и торговли РФ
- Представитель, Газпром
- Представитель, ЛУКОЙЛ
- Игорь Александрович Шабанов, генеральный директор, Черноморнефтегаз
- Алексей Михайлович Грызлов, генеральный директор, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА
- Андрей Викторович Хаустов, руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ
- Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению производства, Газпромнефть-Сахалин
- Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ
Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества.
Среди спонсоров и партнеров конференции – Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ), Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».
Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.
Структура конференции в 2017 г.:
- 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня - 2017»;
- 19 мая – XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ - 2017» (основной день мероприятия).
В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть-Сахалин, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, Газпром ВНИИГАЗ, Фонд «Сколково», Ассоциация «Созвездие», Северное море, ГНИНГИ, Центр судоремонта «Звёздочка», а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Роснедр, Росморречфлота, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и других ведущих игроков отрасли.
Среди спикеров конференции в 2017 г.:
- Евгений Владиславович Муратов, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Министерство промышленности и торговли РФ
- Представитель, Газпром
- Представитель, ЛУКОЙЛ
- Игорь Александрович Шабанов, генеральный директор, Черноморнефтегаз
- Алексей Михайлович Грызлов, генеральный директор, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА
- Андрей Викторович Хаустов, руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ
- Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению производства, Газпромнефть-Сахалин
- Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ
- Александр Сергеевич Караогланов, директор по продажам - руководитель Департамента продаж Дивизиона «Энергетические и промышленные программы», ОДК - Газовые турбины (ГК Ростех)
- Денис Леонидович Никишин, заместитель директора по правовым вопросам и лицензированию пользования недрами, ФБУ «Росгеолэкспертиза»
- Андрей Федорович Зеньков, генеральный директор, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ)
- Константин Георгиевич Ставров, начальник научно-исследовательского океанографического центра, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ)
- Марат Набиевич Мансуров, директор Центра «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ
- Марат Зайдуллин, руководитель Нефтегазового центра, Кластер энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»
- Сергей Владимирович Смирнов, директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (г. Архангельск)
- Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI
И другие.
Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017» - это:
- Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;
- Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;
- Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;
- Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.
По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru